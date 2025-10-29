El partido inaugural de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026, es algo a lo que la mayoría de aficionados aspira a ir. El Estadio Banorte, silbatazo inicial de la tercera Copa del Mundo en tierras mexicanas... el escenario es inmejorable.

Sin embargo, lo que es un sueño para muchos, también es un lujo inalcanzable. Pues de acuerdo con los últimos reportes, los precios de las entradas en reventa llegarían cerca del millón de pesos.

¿Cuánto cuesta ir al partido inaugural de la Copa del Mundo de 2026?

De acuerdo con información de Claro Sports, basada en StubHub, plataforma en línea de compra y venta de entradas para eventos en vivo, estos serían los costos de los boletos para el primer partido del torneo internacional.

Según el sitio, el precio de reventa más bajo para el partido inaugural en el Estadio Azteca para el Mundial de 2026, es de 55 mil 177 pesos (por entrada). Y el más caro, es de 836 mil pesos.

¿Cuántos partidos del Mundial se jugarán en CDMX? Foto: Especial

Con los cargos adicionales, el rango real sube a 64 mil pesos en categoría 3 y hasta 978 mil pesos para los accesos más exclusivos, señaló Claro Sports.

¿Cómo comprar boletos en reventa para el Mundial?

Para los interesados en adquirir entradas con este método de venta, pueden entrar a dicha plataforma, y buscar: Partido inaugural Mundial 2026 en el estadio Azteca".

Enseguida se desplegarán algunas opciones, como “Boletos Mundial de Futbol 2026 – Fase de grupos – Partido 1 (Grupo A México vs. TBD). Al dar clic ahí se puede ver los cotos de cada boleto según el sitio que se elija dentro del próximo estadio Banorte.

Se reciben más de un millón de solicitudes para comprar boletos del Mundial 2026. FOTO: Especial

