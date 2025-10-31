Shakira se despidió de México el mes pasado tras una exitosa gira, pero regresó triunfalmente para deleitar a un público exclusivo y lleno de estrellas.

En el 'Upfront' de TelevisaUnivisión, donde se revelaron detalles de lo que prepara la televisora de cara al próximo Mundial 2026, la artista colombiana puso a bailar a aproximadamente 300 personas, entre las que destacaban famosos, actores e influencers de renombre, así como conductores, reporteros y comentaristas de TUDN.

Vestida con diferentes atuendos, Shakira irrumpió en el escenario acompañada de 10 bailarines y cinco músicos, replicando la coreografía y el arreglo que utilizó en sus espectaculares shows por el país mexicano.

Interpretó su hit "La fuerte" con la misma pasión que la llevó a romper récords con 12 conciertos sold out en el Estadio GNP, demostrando una vez más por qué es una de las artistas más carismáticas y versátiles de la industria musical.

¿Qué prepara Televisa de cara al Mundial 2026?

Durante el evento de la televisora, se dieron detalles de lo que preparan en materia deportiva durante el 2026, destacando el material en torno a la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá y que pondrá en el terreno de juego a 48 selecciones en búsqueda del ansiado titulo.

En ello se anunció que a través de su plataforma ViX se transmitirán los 104 partidos del Mundial, 32 de ellos por TV abierta, además del partido inaugural del Estadio Azteca entre México vs Portugal, que contaría con la presencia de Cristiano Ronaldo.