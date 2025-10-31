Christian Martinoli, comentarista de TV Azteca, es identificado por muchos gracias a su estilo narrativo sarcástico y con humor que ha demostrado durante las transmisiones de futbol.

En una ocasión, platicó junto a Mauricio Ymay, la anécdota que vivió cuando su hija llevó a un novio a su casa por primera vez. Algo que tomó por sorpresa a la dupla del Doctor García.

¿Qué le dijo Christian Martinoli a Mauricio Ymay?

En una charla en el podcast 'Troop', de Mauricio Ymay y Rafael Puente Jr., Martinoli les contó con lujo de detalle la vez que su hija mayor le presentó a su novio, cuando este fue a visitarla a su casa.

Antes de comenzar la anécdota, el narrador aceptó ser un papá celoso y exigente, por lo que el momento con el joven fue tenso.

Christian Martinoli, durante una transmisión de TV Azteca en Qatar 2022, el último Mundial que ha narrado. Foto: Especial

Martinoli contó que su esposa fue quien lo obligó a saludar a su yerno: ""¿Qué puta necesidad tengo (de saludar)? Le pregunte '¿cómo estás', le dijo 'bien ¿y tú?'. Me mató. Yo lo quería era meterle una cachetada. Cuando llegue a ir a casa de alguien era de 'señor ¿Cómo le va?', no mames", dijo sarcásticamente.

"Todavía Claire le dice '¿qué vas a querer?', no quiere nada este güey. No, pero buen chavo", agregó.

En seguida, relató que el joven fue cuestionado sobre futbol, específicamente, a qué equipo le iba, a lo que este contestó que a los Pumas. "Te salvaste, cabrón. Me sales del América y te vas de una", bromeó Martinoli.

Aunque al final, el de TV Azteca reconoció el valor de su yerno al no sentir pena y mostrar seguridad en el primer encuentro con él: "Tiene 14 o 15 años, tiene personalidad el cabrón".

