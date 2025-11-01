Como parte de las celebraciones por el Día de Muertos, la FIFA inauguró una ofrenda en la Ciudad de México.

En colaboración con la Secretaría de Turismo de la CDMX, el máximo organismo del futbol a nivel mundial montó un altar en Paseo de la Reforma para conmemorar una de las tradiciones más importantes en nuestro país.

Lee también: Anderlecht confirma lesión del ‘Chino’ Huerta; ¿se pierde el Mundial 2026?

El evento contó con la presencia del Chief Tournament Officer de la Copa del Mundo de 2026, Jurgen Mainka; de la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto; y de las tres mascotas de la próxima justa mundialista.

Zayu (jaguar), Clutch (águila) y Maple (alce), quienes representan a México, Estados Unidos y Canadá, respectivamente, fueron los invitados de superlujo a la inauguración de la ofrenda y formaron parte del corte de listón, junto a las autoridades presentes.

FIFA inaugura ofrenda en CDMX con las mascotas del Mundial 2026 - Fotos: Miguel Flores/EL UNIVERSAL

El Chief Tournament Officer agradeció el trabajo en conjunto que se ha hecho con las diferentes instituciones del Gobierno para poder realizar un evento tan importante, como lo es una Copa del Mundo.

“Para hacer un proyecto de esta magnitud se necesita una colaboración muy cercana con las autoridades de todos los ámbitos. Para todos nosotros, el Mundial en México es una oportunidad y una plataforma de amplificación de lo que somos como país y parte de esta amplificación es de una gran tradición que nos une a todos los mexicanos desde hace muchos años y, para la oficina de FIFA México, era muy importante estar aquí con este altar, que representa las tres ciudades sedes con los estadios”, declaró.

Jurgen Mainka resaltó que los mexicanos “sabemos organizar grandes eventos, pero también sabemos recibir al mundo para enseñarle lo grande que somos como país”.

La foto del recuerdo con las mascotas del Mundial 2026 📸



Las personas pueden convivir con Sayu 🇲🇽, Clutch 🇺🇸 y Maple 🇨🇦 en Paseo de la Reforma 🤩 pic.twitter.com/iua8W6x0eC — De10Sports (@De10Sports) November 1, 2025

Por su parte, la secretaria de Turismo mencionó que el Día de Muertos es “uno de los momentos más importantes para nuestra identidad y nuestra cultura y es la celebración más viva de México”, por lo que valoró que el organismo rector del futbol inaugurara una ofrenda.

“Quiero agradecer que FIFA se sume a la tradición. Para los mexicanos, esta tradición es sagrada, es algo que llevamos en el corazón [porque] recordamos a los que amamos y que se han ido y los recibimos; a los mexicanos nos encanta recibir al mundo e incluso nos encanta después de la vida. Agradecemos que hayan montada una ofrenda de muertos; por su puesto, representando a las tres sedes de la Copa del Mundo”, manifestó.

“Sabemos organizar grandes eventos y sabemos cómo recibir al mundo para enseñar lo grande que somos como país” 🇲🇽



El mensaje del Chief Tournament Officer del

Mundial, Jurgen Mainka, durante la inauguración de la ofrenda FIFA en Paseo de la Reforma 🗣️ pic.twitter.com/9485MjmN9Q — De10Sports (@De10Sports) November 1, 2025

Además, Alejandra Frausto compartió que la SECTUR continúa trabajando para que la CDMX quede completamente lista y pueda albergar una nueva edición de la Copa del Mundo dentro de 220 días.

“Nos estamos preparando, junto con FIFA, para recibir un momento histórico. Nuestra ciudad tendrá la inauguración y somos muy felices por esa oportunidad, que es una enorme responsabilidad, pero es un gozo y la ciudad se está preparando. Estamos viendo cómo dejamos esta ciudad bellísima para recibir a los millones de personas que vendrán a la Copa del Mundo”, aseguró.