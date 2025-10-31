Desde hace unas semanas ha sido tema de conversación la salida de Mauricio Ymay de ESPN para regresar a Televisa, donde, aseguran, se hará cargo de las coberturas de la Selección Mexicana, labor que era desempeñada por el reportero Gibrán Araige.

El ahora excomentarista de la cadena de Bristol aprovechó su última transmisión en la televisora deportiva para despedirse del público y sus compañeros.

"No es sencillo. Siempre me ha costado trabajo cerrar los ciclos, es algo natural en el ser humano. Hay que ponerle punto final a este ciclo, uno maravilloso, el cual disfruté mucho por la gente. Lo que más me gustó en estos siete años es que las polémicas se quedaban en la mesa, nos podíamos ver a la cara, platicar", dijo Ymay en su última aparición en el programa Futbol Picante.

Sin embargo, hay que destacar que desde hace unas semanas se esparció el rumor de que el motivo de que el periodista regresaría a TUDN sería para ser el encargado de la información del Tri de cara al Mundial 2026 debido a que Araige había tenido desencuentros con Javier Aguirre.

Incluso, se habló de que el 'Vasco' Aguirre habría influido en la decisión de los altos mandos de Televisa.

¿Cuál fue el verdadero motivo del regreso de Ymay a Televisa?

Tras esto, las redes sociales se convulsionaron. Algunos usuarios de la plataforma 'X' aplaudieron el nuevo 'fichaje' de TUDN, mientras muchos otros lo reprobaron.

"Más claro, ni el agua; un reportero a modo: "no quiero que me cuestionen!!!!!"", escribió un usuario de X. Ante este post, el reportero Ignacio 'Fantasma' Suárez, explicó cuál fue el verdaero motivo del movimiento, asegurando que Araige 'chamaqueaba' al hijo de Javier Aguiire, situación que resultó molesta para algún involucrado.

"No fue por cuestionamientos o preguntas difíciles, que nunca hubo. Fue porque "chamaqueaba" al hijo del Vasco sacándole info y eso molestó", respondió el Fantasma.

Tras esto, Gibrán Araige no se quedó callado y respondió al comentario de Suárez, adjuntando la ocasión que 'habría sacado información' al hijo del entrenador del Tri.