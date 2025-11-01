La Selección Mexicana Femenil Sub 17 avanza con determinación en el Mundial de la categoría, disputando los Cuartos de Final ante Italia este domingo en el Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos.

El conjunto Tricolor buscará un boleto a las Semifinales en un duelo que promete intensidad y estrategia.

Bajo la dirección de Miguel Gamero, las mexicanas abordarán el partido como si se tratara de la gran final.

El técnico ha identificado las fortalezas y debilidades del rival: “Italiatiene mucha dinámica, intensidad… Su juego es muy directo. Verticales. Entonces, debemos estar atentos en la línea defensiva. Sabemos que sus centrales no son de mucha velocidad y podemos generarles daño por ahí. Tenemos que ser inteligentes y estar concentrados porque cualquier detalle puede marcar la diferencia”.

El camino del Tri Femenil ha sido sólido hasta ahora. Terminaron en segundo lugar del Grupo B con dos victorias convincentes ante Países Bajos y Camerún, y una derrota ante Corea del Norte.

En Octavos de Final, superaron a Paraguay con un solitario gol, demostrando resiliencia y capacidad para cerrar partidos ajustados.

Por su parte, Italia ha transitado el torneo con paso firme y sin mayores tropiezos, lo que las convierte en un rival de respeto.

La jugadora mexicana Bárbara del Real reconoce la calidad del conjunto europeo: “Estamos fuertes, unidas y con ganas de querer pasar a esa final. Hemos analizado sus partidos que han tenido y como todos los rivales, son fuertes. Por algo están en esta etapa. Estamos listas para enfrentar a quien se nos ponga enfrente”.

El encuentro representa una oportunidad histórica para las mexicanas de acercarse al título mundial Sub 17.

Con una defensa atenta y ataques por las bandas explotando la lentitud de las centrales italianas, México buscará imponer su fútbol vertical y colectivo en un estadio que vibrará con la pasión de ambas escuadras.

¿Cuándo y dónde ver el Mundial Femenil Sub 17 este domingo 2 de noviembre?