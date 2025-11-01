Casi tres décadas después de un momento icónico en el futbol mexicano, los Diablos Rojos del Toluca revivieron una tradición única durante su partido contra Atlas en la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025.

Este sábado en el Estadio Jalisco, los jugadores escarlata saltaron a la cancha luciendo máscaras para unirse a las celebraciones por el Halloween y el Día de Muertos, un gesto que inmediatamente transportó a los aficionados a la era de Toros Neza.

El artífice de esta celebración fue Antonio Mohamed, técnico del Toluca, quien vivió un auténtico déjà vu.

Captado por las cámaras, el ‘Turco’ se colocó una máscara de diablo en las bancas y luego ingresó al terreno de juego para unirse a la foto oficial con sus dirigidos, justo antes del silbatazo inicial.

Este acto no solo conmemoró las fechas festivas, sino que rindió homenaje a un episodio histórico en el que el propio Mohamed fue protagonista como jugador.

Todo remite al Torneo Invierno 1997, cuando Toros Neza se convirtió en el primer equipo de la Liga MX en saltar con máscaras de Halloween a la cancha.

Aquel partido contra Puebla se disputó en el Estadio Neza 86, y el ‘Turco’ formaba parte del plantel de los Toros, que marcó época con su estilo irreverente y en el que fue el debut de Mohamed en el futbol mexicano.

De allí, su carrera lo llevó a América, Monterrey, Marte, Irapuato, Atlante, Atlético Celaya y Zacatepec, antes de transitar al banquillo.