El Mundial Sub 17 varonil de 2025 será la primera edición en contar con 48 selecciones, el doble de equipos que participaron en el de 2023 en Indonesia, y comenzará este lunes 3 de noviembre en Qatar hasta el día 27 con Alemania como vigente campeona.

Será un campeonato sin precedentes que reunirá a 9 países asiáticos (AFC), 10 africanos (CAF), 8 de la Concacaf (Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), 7 de la Conmebol (Sudamérica), 3 oceánicos (OFC) y 11 europeos (UEFA).

Qatar será la sede de esta vigésima edición y también de las próximas hasta 2029, y lo hará anualmente, a diferencia de los anteriores mundiales de la categoría, que se disputaban cada dos años. Un caso igual al de Marruecos, que organizará anualmente el Mundial Sub-17 femenino durante el mismo periodo de cinco años.

Alemania defiende el trono

La selección alemana será la encargada de defender el título de campeón Sub 17, tras su triunfo en la edición de 2023 que se disputó en Indonesia, en la que derrotó a la de Francia 4-3 en los penaltis tras el 2-2 en el partido.

En este nuevo Mundial, el cuadro germano estará emparejado en el grupo G con Colombia, con la que debutará el martes 4 de noviembre, el Salvador, y Corea del Norte. Mientras que Francia está ubicada en el grupo K con Chile, Canadá y Uganda.

Desde la primera edición en 1985, solo 10 países han ganado el torneo: Nigeria (1985, 1993, 2007, 2013 y 2015); Brasil (1997, 1999, 2003 y 2019); Ghana (1991, 1995); México (2005, 2011); Alemania (2023); Francia (2001); Unión Soviética (1987); Arabia Saudí (1989); Suiza (2009) e Inglaterra (2017).

La Selección Mexicana buscará ganar su tercer trofeo de la categoría.

¿Quiénes son los rivales de grupo del Tricolor en el Mundial de Qatar 2025?

El Tricolor Sub 17 se encuentra en el Grupo F en el que competira ante escuadras comoCorea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

México vs. Corea del Sur

FECHA: martes 4 de noviembre

martes 4 de noviembre HORA: 7:00 horas

México vs Costa de Marfil

FECHA: viernes 7 de noviembre

viernes 7 de noviembre HORA: 8:45 horas

Suiza vs México

FECHA: lunes 10 de noviembre

lunes 10 de noviembre HORA: 6:30 horas

Grupos del Mundial Sub 17:

. Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia

. Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal

. Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos

. Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Islas Fiji

. Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto

. Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza

. Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte, El Salvador

. Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia

. Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa

. Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, República de Irlanda

. Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda

. Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí.