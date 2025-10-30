El 2025 ha sido un año de intensos movimientos en los medios deportivos mexicanos, marcado por el cierre de ciclos laborales para varias figuras prominentes que han migrado hacia nuevas oportunidades en diferentes compañías.

Este jueves, como ya venía especulando, en la cadena deportiva ESPN se anunció la salida de Mauricio Ymay, uno de sus conductores de los diferentes programas del canal y responsable clave de la cobertura de la Selección Mexicana.

Ymay, exreportero de Televisa, dio a conocer su partida al final de la emisión de Futbol Picante, programa donde tuvo un papel importante a lo largo de las emisiones.

En un emotivo mensaje de despedida, Ymay expresó su gratitud por los años en ESPN, reconociendo el apoyo de compañeros, productores y su familia, así como la lealtad de los televidentes que han seguido su trayectoria profesional.

"No es sencillo. Siempre me ha costado trabajo cerrar los ciclos, es algo natural en el ser humano. Hay que ponerle punto final a este ciclo, uno maravilloso, el cual disfruté mucho por la gente. Lo que más me gustó en estos siete años es que las polémicas se quedaban en la mesa, nos podíamos ver a la cara, platicar", dijo Ymay.

El momento culminó con un aplauso de sus colegas en la mesa de análisis, acompañado por las palabras de Javier Alarcón, quien elogió a Ymay como un gran periodista y le deseó éxito en sus futuros desafíos.

¿Cómo fue la reacción de José Ramón Fernández ante la despedida de Ymay?

Sin embargo, a uno de los compañeros a lo que no les agradó esta salida de Ymay para retornar a Televisa, fue a José Ramón Fernández, quien es muy sabido que tiene una animadversión hacia la empresa de Emilio Azcárraga.

Durante la despedida Ricardo Ferretti, Desirée Monsiváis y Dionicio Estrada le desearon buena suerte al reportero y aunque José Ramón Fernández también lo hizo, no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje cargado de malicia.

Antes de irse al corte del programa, Ymay dijo "estamos en contacto", a lo que Joserra respondió con un "¡uy!, no creo que te dejen" cargado de ironía.