¿Quién es Lucca Vuoso? El delantero promete figurar en el Mundial Sub-17 con México

La Selección Mexicana Sub-17 está cerca de hacer su debut en el Mundial de Qatar. Luego de que la Sub-20 realizó un buen papel en Chile, hay muchas expectativas puestas sobre el equipo que dirige Carlos Cariño.

La gran ausencia será Gilberto Mora, quien apunta a una convocatoria con la Mayor en la Fecha FIFA de noviembre. Sin embargo, la plantilla tiene varios nombres bastante interesantes que hacen pensar que no se extrañará mucho al canterano de los Xolos.

¿Quién es Lucca Vuoso?

México Sub-17 tiene una plantilla que no le pide nada a las grandes selecciones que participarán en el Mundial de Qatar. Llama mucho la atención que varios de ellos son herederos de futbolistas que figuraron en la Liga MX, lo que genera aún más expectativas en esta generación.

Por las venas de Aldo de Nigris, Lucca Vuoso, Abdón Turrubiates y Máximo Reyes corre futbol. Al menos dos de ellos no necesitan presentación, debido a que sus progenitores fueron goleadores del balompié nacional.

En el caso de Lucca, es el retoño del Toro Vuoso, por lo que una cosa es segura: tiene instinto goleador activado. El seleccionado nacional de 16 años nació en México meses después de que Santos, club en el que milita, se coronara en el lejano 2008 ante Cruz Azul en el antiguo Estadio Corona.

Lucca Vuoso se perfila para ser titular con México en el Mundial Sub-17 de Qatar. Foto: Especial

Como era de esperarse, Vuoso nación con el balón pegado a los pies y eligió seguir los pasos de su padre. Ha realizado todo su proceso en las categorías juveniles con los Guerreros, aunque es tal su evolución, que en vez de jugar con los de su edad ya está con la Sub-20, donde ha marcado varios goles.

Hace unos meses, Lucca Vuoso disputó un torneo internacional con Santos, donde marcó diez goles (fue campeón de goleo) y además ayudó a que su escuadra se coronara en las instalaciones de la FMF.

En los juegos de preparación de México previo al Mundial de Qatar Sub-17, el ‘Torito’ ha estado marcando goles, por lo que se perfila para ser titular y podría ser uno de los mejores jugadores de la Copa del Mundo.