Más de uno esperaba ver a Gilberto Mora en el Mundial Sub-17 que se llevará a cabo en Qatar en los próximos días. El mediocampista dejó buenas sensaciones con la Selección Mexicana Sub-20, donde pese a que cayeron el Cuartos de Final ante Argentina, se convirtió en uno de los mejores jugadores del torneo.

El canterano de Xolos daba la edad perfecta para ser considerado con su categoría en la Copa del Mundo, pero el plan tricolor es que sea contemplado en la Fecha FIFA por Javier Aguirre con la Mayor. Pese a su ausencia, los jugadores se envalentonan y creen que no afectará el hecho de que no esté en Oriente Medio.

¿Qué dijo Lucca Vuoso de Gilberto Mora?

La Selección Nacional Sub-17 tiene nombres interesantes entre la plantilla, siendo sin dudas los hijos exfutbolistas los que destacan. Uno de los que más llama la atención es el de Lucca Vuoso, quien se perfila para ser el delantero titular en la Copa del Mundo de la categoría.

En los partidos de preparación el hijo del Toro Vuoso ha dejado buenas sensaciones, aunado a que es evidente que heredó el olfato goleador de su padre, por lo que se espera que se destape con varias anotaciones en Qatar.

Durante una charla previa al Mundial, Vuoso fue cuestionado sobre la ausencia de Gilberto Mora, respondiendo que el sueño de ser campeone sigue intacto, esté el jugador de Xolos o no, ya que hay calidad de sobra en el combinado nacional.

Lucca Vuoso se perfila para ser el delantero titular de México en el mundial Sub-17. Foto: luccajoel

“En lo personal no me ha tocado jugar con Gil, me ha tocado jugar contra él, pero ahorita somos los que somos, estamos los que estamos y también muchos jugadores de calidad, Gil es otra cosa y ahorita no está, vamos a meterle a ese sueño de quedar campeones”, comentó el hijo del Toro Vuoso.

Por otra parte, pese a que tiene condiciones natas de ‘killer’ del área, Luca Vuoso señaló que no tiene problemas para jugar detrás del ‘9’, debido a que se le da bien llegar desde atrás a la portería rival.

“Obviamente me gusta ser delantero, me tocó ver a mi papá en esa posición, pero también me gusta jugar atrás del delantero, la posición que me toque está bien”, dijo a TUDN.