Si hay algo seguro es que el Estadio Azteca lucirá espectacular en la inauguración del Mundial 2026 que se llevará a cabo en próximo 11 de junio. Es muy probable que la Selección Mexicana esté en este partido, que será uno de los cuatro que tiene agendados para la competencia.

Actualmente, la casa del América y el Tricolor trabaja a marchas forzadas para que todo quede listo en marzo, fecha en la que se contempla la reapertura del Coloso de Santa Úrsula, que tendría como invitados a Cristiano Ronaldo y Portugal para el duelo de reapertura.

¿Por qué colocaron estructura metálica en Estadio Azteca?

En los últimos días se han registrado muchas filtraciones de los trabajos de remodelación del Estadio Azteca. Las que más llaman la atención son la construcción de la nueva grada, colocación de losa en los ingresos a los túneles y la remodelación de la fachada.

Sin embargo, recién se dio a conocer un nuevo detalle en redes sociales que generó muchas reacciones entre los aficionados, debido a que consideran que no se ve nada estético.

Las rampas internas del Coloso de Santa Úrsula fueron reforzadas con unas estructuras metálicas que tienen como objetivo reforzar la estructura. Los nuevos soportes son muy visibles y es lo que no ha agradado mucho a la fanaticada.

Cabe destacar que el inmueble actualmente tiene 59 años de existencia y en ese lapso no había sido necesario fortalecerlo. Aunque la renovación de este tendrá nuevas construcciones en las rampas, por lo que es necesario que se refuercen para que sostenga el nuevo peso.

Esta es la nueva estructura que se colocó en el Estadio Azteca. Foto: Especial

Hasta el momento únicamente gracias a las filtraciones se conocen este tipo de detalles, debido a que los encargados quieren que todos se sorprendan con el resultado final de la remodelación.

Será en marzo de 2026 cuando las puertas del Estadio Azteca se vuelvan a abrir, justo un par de meses antes de la inauguración del Mundial 2026. El partido contra Portugal será un adelanto y, al mismo tiempo, un ensayo de lo que se vivirá en la Copa del Mundo.