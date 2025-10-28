El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y uno de los temas que más pendiente genera es el Estadio Azteca, escenario que albergará la inauguración del torneo de la FIFA el próximo 11 de junio.

Se saben pocos detalles del estatus de la obra, aunque los encargados de esta señalan que todo va conforme a lo planeado y lo tendrán listo para marzo. Recién se supo que se culminó la construcción de la nueva grada y están actualmente trabajando en el terreno de juego.

¿Por qué Estadio Azteca despidió a un trabajador?

Se conocen pocos detalles internos de cómo va la obra de remodelación del Estadio Azteca, que a partir de su reapertura para el Mundial 2026 en marzo próximo cambiará de nombre.

En redes sociales han aparecido varios videos donde se muestran los avances de la construcción, casi todos de ellos aéreos. Uno de los creadores de contendido enfocados a ese tema es el usuario llamado Ferblond, quien en sus respectivas cuestas publicó varios videos de su trabajo.

Todavía están trabajando en la remodelación de la cancha del Estadio Azteca. Foto: Especial

La persona que habría fungido como carpintero en la renovación del Coloso de Santa Úrsula recientemente realizó una publicación donde mostraba los avances a nivel de cancha y anunció que dejaría de laborar en el lugar, en parte por publicar imágenes de los trabajos, ya que se lo habían prohibido.

“Les dejé de subir videos porque tuve un problema… Un día me llamaron de recursos humanos porque me iban a correr por subir videos, según esto ellos me habían dado una hoja de confidencialidad, cuando la neta es que no me dieron nada.

“Yo por conservar la chamba acepté no subir videos, pero me dijeron que cuando me fuera podía subir los que yo quisiera. Tengo unos videos donde ya les contaré por qué me fio del Estadio Azteca”, fue la publicación que realizó el usuario Fer Rubio.

De momento no ha realizado más publicaciones en donde muestra cómo va la remodelación del Estadio Azteca, que tendría como primer partido un amistoso entre México y la Portugal de Cristiano Ronaldo.