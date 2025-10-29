El sábado pasado por la tarde se dio a conocer una lamentable noticia: Manuel Lapuente había fallecido a los 81 años, dejando un legado exitoso e imborrable en el futbol mexicano.

El entrenador siempre será recordado por su peculiar estilo en los banquillos, siendo el más recordado con la Selección Mexicana, que puso a soñar a todos con el quinto partido en Francia 98 y un año después ganaría la Copa Confederaciones en el Estadio Azteca.

¿Por qué Manuel Lapuente corrió al Matador Hernández?

Algo que siempre caracterizó a Manuel Lapuente fue su carácter tranquilo y respetuoso y siempre trató de inculcárselos a todos los jugadores que tuvo la oportunidad de dirigir.

Es por ese motivo que en una ocasión no toleró un insulto dentro de la cancha, que tuvo como resultado darle las gracias a un futbolista, ya que si bien era de sus consentidos, no iba a tolerar faltas de respetos.

El Matador Hernández tuvo la oportunidad de coincidir con Manolo Lapuente en más de un equipo, incluida la Selección Mexicana, participando en el Mundial de Francia 98 y la Copa Confederaciones de 1999.

Sin embargo, pese a que era de los hombres de su total confianza, una actitud del delantero desencadenó que lo despidieron del combinado Tricolor, porque Lapuente no estaba dispuesto a permitir esas actitudes.

“Manolo Lapuente una vez me corrió de la Selección Mexicana porque le reclamé a un compañero, no diré nombres para no herir susceptibilidades, solamente iniciales, Pavel Pardo… Le dije: ‘Pavel, chingada madre, mándamela, puta madre’, ya Pavel ni me hizo caso, me sabía”, comentó entre risas el Matador.

Matador Hernández y Manuel Lapuente coincidieron en Necaxa, América y Selección Mexicana. Foto: @elmatadorpr15

Hernández señaló que en ese momento el entrenador no dijo nada y esperó hasta el día siguiente para encararlo. Le dijo de manera tajante que no cabía en la Selección Mexicana, que tomara sus cosas y se fuera de la concentración.

“Al otro día, supuestamente voy a entrenar y me dice Mario Carrillo (auxiliar): ‘Luis, te habla Manolo’. ‘Qué onda, Manolo, ¿cómo voy a jugar?’. Lapuente sólo me comentó: ‘Luis, agarra tus cosas, estás fuera de la Selección, habla con la gente, regrésate a México’”, reveló Luis Hernández.