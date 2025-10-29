La Selección Mexicana Femenil Sub-17 aseguró su boleto a los Cuartos de Final del Mundial de Marruecos 2025 con una victoria ajustada pero convincente por 1-0 ante Paraguay en los Octavos de Final.

El equipo Tricolor de Miguel Gamero demostró orden táctico y solidez defensiva para doblegar a un rival invicto en la fase de grupos, consolidándose como una de las sorpresas del torneo.

En el Grupo B, México terminó en segundo lugar con dos victorias y una derrota. Superó a Países Bajos y Camerún por la mínima diferencia, mientras que cayó 2-0 ante Corea del Norte.

Este desempeño les permitió avanzar con autoridad, mostrando un futbol equilibrado que combina presión alta y transiciones rápidas.

El partido de Octavos de Final, disputado esta tarde, fue un duelo intenso donde México abrió el marcador al minuto 17 en una jugada en tiro de esquina.

La futbolista del Pachuca, Berenice Ibarra, remató sola a segundo poste y venció a la guardameta guaraní, quien pudo hacer más en su intento por detener el esférico. La autora del gol de cabeza se convirtió en la heroína del encuentro.

Después del gol, las tricolores dominaron la primera mitad, tuvieron llegadas y la arquera Valentina Murrieta tuvo un primer tiempo tranquilo. México parecía cómodo en el terreno de juego.

En la parte complementaria ambos equipos se salvaron, pero la zaga mexicana se mostró superior y detuvo los embates paraguayos. Paraguay, que llegó invicta a esta instancia, luchó hasta el último segundo, pero se encontró con un aguerrido y ordenado equipo mexicano que les presentó a la derrota en la Copa Mundial de Marruecos 2025.

Con tres victorias y un descalabro, las dirigidas por Miguel Gamero siguen con vida y superan lo hecho en los Mundiales de India 2022 y República Dominicana 2024, donde quedaron eliminadas en fase de grupos.

¿Quién es su siguiente rival en el Mundial de Marruecos 2025?

Ahora, el Tri enfrentará en Cuartos de Final a Italia, un rival europeo con tradición en categorías inferiores.

El juego entre México e Italia se llevará adelante el próximo domingo 2 de noviembre en el Estadio Olímpico Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, a las 13:00 horas.

Al igual que ante Paraguay, el encuentro se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Televisa, en TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium.