Después de varios años en las canchas, un exseleccionado mexicano ha tomado la difícil decisión de colgar los botines.

A través de un video compartido en las redes sociales, con la voz serena, pero cargada de emoción, anunció su retiro del futbol profesional, reconociendo que ya ha llegado el momento de cerrar un el ciclo como jugador activo

De esta manera el futbol mexicano se alista para ver la despedida de uno de los jugadores que no sólo dejó huella en el terreno de juego del balompié nacional, también tuvo la oportunidad de defender los colores de la Selección Mexicana en compromisos internacionales, entre ellos, partidos de Copa del Mundo

Durante la grabación compartida en las redes sociales del equipo de la Liga MX, el jugador lanzó algunas palabras para despedirse de los aficionados e invitarlos este fin de semana al que será su último cotejo.

¿Quién es el exseleccionado mundialista que anunció su retiro del futbol?

Se trata de Pablo Barrera, un futbolista que destacó por su paso por varios equipos del futbol mexicano, además del tricolor, escuadras en las que brilló por su entrega y velocidad.

El atacante debutó en 2005 con los Pumas y luego de un tiempo tuvo la oportunidad de jugar en el extranjero, para el West Ham United y el Zaragoza, a su regreso a México defendió la camiseta de Cruz Azul, Rayados, de nueva cuenta el club Universidad, Atlético San Luis y, finalmente, Querétaro.

Con el Tri jugó dos Copas Oro (2009 y 2011), un Mundial Sub 20 (2007), una Copa Confederaciones (2013) y tres partidos mundialistas en la justa de Sudáfrica 2010, ante Francia, Uruguay y Argentina.

A sus 38 años de edad, el actual jugador de los Gallos dio a conocer que será este fin de semana cuando dispute su último partido, o al menos así será en el Estadio Corregidora.

“No hay forma fácil de decir adiós. Cada minuto en la cancha fue un sueño hecho realidad. Luchamos, caímos y nos levantamos, pero siempre juntos. Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo, quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con mi afición. Mi último partido, nos vemos en casa”, dijo en el video compartido por el club Querétaro.

El último partido de Barrera será ante Mazatlán, el próximo domingo 2 de noviembre a las 17:00 horas.