Álvaro Morales es actualmente el periodista mexicano más polémico de la televisión. Sin importar el tema, el comunicador de ESPN lanza palabras punzantes que usualmente hacer enojar a más de uno.

Pero no únicamente en el país se ha convertido en un personaje repudiado. El claro ejemplo es su enemistad con los argentinos, luego de que se ha cansado de demeritar la carrera de Lionel Messi. La paciencia de los sudamericanos se acabó y parece que le quieren dar un escarmiento público.

¿Quién retó a una pelea a Álvaro Morales?

Desde el Mundial de Qatar 2022, Álvaro Morales se convirtió en el detractor número uno de Lionel Messi. Incluso, tuvo la osadía de confirmar sus críticas al ‘10’ de la Albiceleste durante una invitación a colaborar con ESPN de Argentina, donde los comentaristas y analistas terminaron odiándolo.

Desde ese momento, el Brujo Morales se convirtió en persona non grata para los argentinos, quienes lo recuerdan con odio, ya que no toleran que hable mal de una de sus máximas figuras.

Y como se han puesto de moda alrededor del mundo los eventos donde personajes públicos se suben al ring para peleas de exhibición de box, un periodista argentino lanzó un contundente reto a Álvaro Morales para que aclaren las diferencias con los puños.

Quique Felman, comentarista de TYC Sports, está molesto por las críticas de Álvaro Morales a Argentina y Messi. Foto: Especial

“Álvaro Morales, a vos te estoy hablando. Cuándo y dónde quieras, desafío ya”, fueron las palabras de Quique Felman de TYC Sports, quien aseguró de paso que no le duraría mucho el mexicano.

No pasó mucho tiempo para que el video se hiciera viral y llegar a ojos del Brujo, quien fiel a su estilo, respondió con ironía al reto, asegurando que no tenía idea quién es Felman y aprovechó para burlarse de los argentinos porque logró meterse en sus cabezas.

“¿Y este güey quién es? ¿Con qué osadía se dirige a mí? Estoy en su mente”, fue el mensaje que publicó en sus redes sociales Álvaro Morales.