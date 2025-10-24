Pensar en ESPN sin Álvaro Morales es prácticamente imposible, debido a que el polémico comentarista se convirtió en la imagen principal de la televisora y aparece en sus programas más importantes.

No obstante, pese a que genera no sólo controversia sino también rating, parece que el Brujo ha perdido mucho peso en la empresa, por lo que su futuro está en el aire y podría ser despedido a finales de año.

¿Álvaro Morales se va de ESPN?

Álvaro Morales es el más irreverente comentarista actualmente en ESPN. Su estilo suele chocar con muchos de sus compañeros, por lo que en más de una ocasión ha tenido acaloradas discusiones con ellos.

Sin embargo, esta semana trascendió que hubo un importante recorte de personal, siendo los directivos más altos los que perdieron su trabajo, lo que pone en vilo la continuidad del talento de la cadena norteamericana.

Y uno de los primeros en en la fila para ser despedido sería precisamente el Brujo Morales, que a decir de mucho fue protegido de Armando Benítez, quien fungía como director de ESPN hasta inicios de esta semana.

Se sabe que la empresa ya estaba cansada con las actitudes del comunicador y que incluso en un par de ocasiones exigieron su cabeza, aunque este se podría dar en diciembre, a petición de quienes serán los nuevos dirigentes del canal.

"Pidió la cabeza de Álvaro Morales, porque no le gusta esa estridencia”, comentó el periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez sobre la estadía de Álvaro en la que ha sido su casa por muchos años.

Además, señala que la manera de desprenderse de Morales no sería complicada, ya que a finales de año concluye su contrato y no habría interés de renovarlo, pese a la presión del comentarista, quien señala que ya tiene importantes ofertas sobre la mesa.

Se sabe que la intención de los nuevos directicos de ESPN es regresarle el tono serio a sus mesas de análisis, por lo que la figura de Álvaro Morales ya no cabría, por su estilo directo y desenfrenado.