Álvaro Morales tendría los días contados en ESPN. Pese a que se convirtió en la cara principal de la televisora deportiva norteamericana, no fue motivo suficiente para que los altos directivos pidieran su despido.

Se habla de que una vez que el Brujo concluya su contrato con la empresa a finales de año no habrá una renovación y acabara su vínculo. El comunicador ya estaría analizando ofertas para llegar a otro medio de comunicación.

¿Cuánto tiempo trabajó Álvaro Morales en ESPN?

Álvaro Morales se consolidó en ESPN como un personaje disruptivo, que llamó mucho la atención de los televidentes gracias a su característica personalidad que constantemente genera polémica.

El estilo del comentarista podía gustar mucho o absolutamente nada, pero era garantía de que lo que dijera generaría infinidad de reacciones, tanto en las emisiones de la cadena como en redes sociales.

Sin embargo, uno de los puntos que destacan mucho es que el autonombrado ‘Top de la industria’ era totalmente diferente cuando inició su etapa en ESPN. Morales poseía un perfil bajo que cumplía su trabajo con seriedad.

Álvaro Morales llegó a ESPN en 2003, luego de que ya tenía un recorrido importante en varios medios de comunicación. Su experiencia como reportero lo llevó a destacar rápidamente.

Para 2006, comenzó a hacer sus primeras apariciones en SportsCenter y de ESPN Deportes Radio Fórmula. También incursionó en las narraciones de partidos del futbol italiano.

Sin embargo, la realidad es que no pasaba mucho con su carrera. Estaba lejos de las mesas de análisis principales de la televisora. Fue en los últimos años que Álvaro Morales cambió por completo su actitud.

En sus primeros años de Álvaro Morales en ESPN, siempre manejó un bajo perfil. Foto: Especial

Nació el personaje del Brujo, un incómodo comentarista, que levantaba la voz y siempre buscaba ser crítico punzante. Desde que comenzó a generar controversia, los espectadores voltearon a verlo y despertó por completo.

Ahora consolidado en la empresa, es la imagen principal y aparece en los eventos importantes. Más de uno lo veía como alguien intocable, aunque todo cambió en los últimos días.

Trascendió que hizo pasar un mal momento al actor Pedro Pascal durante una entrevista en la promoción de la película de ‘Los 4 Fantásticos’. La noticia llegó a oídos de altos directivos quienes decidieron que no siga en ESPN. Se habla que se estaría muy cerca de arreglarse con Fox una vez que acabe su contrato.