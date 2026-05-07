La Selección Mexicana ya comenzó la etapa decisiva de preparación rumbo al Mundial 2026. Desde el pasado 6 de mayo, el equipo dirigido por Javier Aguirre inició concentración en el Centro de Alto Rendimiento con un primer grupo donde la mayoría prácticamente tienen asegurado su lugar en la Copa del Mundo.

La concentración arrancó en medio de un ambiente tenso debido al desacuerdo entre la Federación Mexicana de Futbol, Chivas y Toluca.

El conflicto surgió luego de que en Selección Mexicana había autorizado que Jesús Gallardo y Alexis Vega permanecieran con Toluca para disputar la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup antes de integrarse al combinado nacional.

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La decisión provocó molestia en Guadalajara. Amaury Vergara, propietario de Chivas, expresó públicamente su inconformidad y lanzó un mensaje en redes sociales: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.

Pese a la controversia, todos los convocados reportaron finalmente en el CAR para comenzar entrenamientos con el cuerpo técnico encabezado por Aguirre.

¿Quiénes son los 12 jugadores con boleto asegurado al Mundial?

La primera lista incluye a futbolistas que forman parte de la base del proyecto mundialista. En la portería destacan Raúl Rangel y Carlos Acevedo. En defensa aparecen Israel Reyes y Jesús Gallardo. El medio campo quedó integrado por Luis Romo, Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora y Roberto Alvarado. Mientras que en el ataque fueron considerados Alexis Vega, Guillermo Martínez y Armando González.

Además de los seleccionados principales, Aguirre citó a ocho jóvenes que fungirán como acompañantes en la preparación, los denominados 'sparrings'

Entre ellos destacan Iker Fimbres, Kevin Castañeda y Óscar García, elementos que buscan experiencia dentro del proceso mundialista.

La convocatoria definitiva quedará cerrada el próximo 1 de junio con la incorporación de los jugadores mexicanos que militan en Europa. Nombres como Raúl Jiménez, Johan Vásquez y Guillermo Ochoa apuntan a formar parte de la lista final.

México disputará tres partidos amistosos antes del Mundial: Ghana el 22 de mayo, Australia el 30 y Serbia el 4 de junio. El Tri compartirá grupo con Sudáfrica, Corea y República Checa en la justa mundialista.