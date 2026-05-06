La reciente controversia entre la Selección Mexicana, Chivas y Toluca encendió las redes sociales, donde muchos de aficionados respondieron con humor ante el episodio que sacudió al futbol nacional en plena preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Todo comenzó cuando el combinado nacional tenía previsto iniciar concentración el miércoles 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento. Sin embargo, todo estalló tras la decisión del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre, quien autorizó a los jugadores Jesús Gallardo y Alexis Vega a reportar con Toluca para disputar la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

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La medida no cayó bien en el entorno de Chivas. El propietario del club, Amaury Vergara, expresó su inconformidad mediante redes sociales, donde afirmó: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.

La postura derivó en que futbolistas como Luis Romo, Armando González, Roberto Alvarado y Raúl Rangel acudieran al llamado del Guadalajara en lugar de presentarse con el Tricolor.

Ante el escenario, la Federación Mexicana de Futbol publicó un comunicado en el que advirtió que los jugadores que no acudieran a la convocatoria quedarían fuera del Mundial, lo que elevó la tensión y generó mucha polémica entre especialistas y seguidores.

Mientras la polémica crecía, plataformas como X, Instagram y Facebook se llenaron de memes que ironizaron sobre la disputa.

Usuarios aprovecharon la situación para crear imágenes y comentarios que mezclaron sarcasmo, crítica y creatividad, convirtiendo el tema en tendencia.

A continuación te dejamos los mejores memes:

Él siempre tuvo la razón, que csm la selección pic.twitter.com/BHe079A7H7 — ElChentismo (@ElChentismo97) May 6, 2026

Mientras tanto Gilberto Mora y Jairo Torres haciendo zumba con los jardineros en el CAR https://t.co/CRmas4N7sN — 𝒜. (@armandocaballos) May 6, 2026

Ya solo falta un momento así para tener la experiencia mundialista completa pic.twitter.com/tpbBH4YcU2 — Jackmerius Tacktheritrix (@rickydelhoyo) May 6, 2026

JERO, DE JABONES OLIMPO, poniendo tuits a media noche para negarle jugadores de Chivas a la Selección Mexicana… pic.twitter.com/IIzav3ONIR — 𝙁𝙚𝙡𝙞𝙥𝙚 𝙈𝙤𝙧𝙖𝙡𝙚𝙨 (@ELFrancoDeLFuT) May 6, 2026

Jorge Vergara llegando a ver el desmadre que armó su hijo Amaury con un tuit. pic.twitter.com/Vue3coNk7w — JD (@sxndxvxxl) May 6, 2026

La hormiga González llegando al CAR un minuto tarde porque llego a comprar unas tarjetas de Pokémon pic.twitter.com/PBNNsAbCuQ — Espartano (@EspartanoPicks) May 6, 2026