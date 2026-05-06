La reciente concentración de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 inició en medio de un desacuerdo que exhibe fisuras dentro del futbol nacional.

El llamado encabezado por Javier Aguirre contemplaba la presencia de jugadores de la Liga MX en el Centro de Alto Rendimiento a partir de la noche de este miércoles 6 de mayo, pero una decisión de última hora alteró el plan y sacudió el avispero.

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El conflicto surgió tras permitir que Jesús Gallardo y Alexis Vega permanecieran con Toluca para disputar un compromiso internacional de Concacaf.

La medida generó inconformidad en la directiva de Chivas, que consideró roto el acuerdo previamente establecido entre clubes y selección.

Ante este escenario, Amaury Vergara tomó una postura firme. El dirigente ordenó que los futbolistas rojiblancos convocados no se presentaran a la concentración, sino hasta a las instalaciones del club rojiblanco.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Armando González y Roberto Alvarado son los jugadores de Chivas convocados por el Vasco

Vergara explicó su postura con un mensaje claro: “Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”.

Esta situación no tardó en generar reacciones a través de las redes sociales.

¿Cuál fue la reacción de José Ramón Fernandez ante la postura del dueño de las Chivas?

Uno de los comentarios más destacados provino de José Ramón Fernández, comentarista de ESPN, quien respaldó públicamente la decisión del dirigente rojiblanco.

“Felicidades Amaury. Chivas tiene dignidad y grandeza!”, escribió el comunicador.