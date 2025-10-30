La Federación Serbia de Futbol confirmó que Veljko Paunovic será el responsable de su selección en los dos próximos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de 2026 contra Inglaterra y Letonia, tras los que se tomará una decisión sobre su continuidad como técnico del equipo.

Paunovic, que ganó la Copa del Mundo con la selección serbia sub-20 hace diez años, fue destituido el pasado día 9 como entrenador del Oviedo, club a cuyo frente estaba desde marzo de esta temporada y con el que consiguió el ascenso a la primera división española después de veinticuatro años.

Lee también: BOMA: La mascota del Mundial Sub 17 inspirada en Bora Milutinovic, técnico de México en 1986

Exjugador de clubes como el Atlético de Madrid y el Getafe, Paunovic tenía contrato con el equipo asturiano hasta el 30 de junio de 2026, pero en las primeras ocho jornadas de Liga sumó dos triunfos y encajó seis derrotas.

El secretario general de la Federación Serbia, ​​Branko Radujko, destacó que Paunovic aceptó la invitación con el máximo compromiso y deseo de ayudar a la selección nacional, en un momento en el que aún existen posibilidades de clasificarse para el Mundial.

¿Qué dijo el secretario general de la Federación de Serbia?

"Veljko Paunovic ha demostrado desde el primer día que antepone los intereses de la selección nacional de futbol a todo lo demás. Su prioridad no fue un contrato ni las condiciones económicas, sino ponerse inmediatamente a disposición de la Federación y hacerse cargo del equipo en un momento tan importante", afirmó.

El responsable federativo explicó que los resultados de los dos partidos no afectarán a la situación de Paunović en el futuro. "Continuaremos las conversaciones sobre su contrato a largo plazo una vez finalizados estos partidos, independientemente del resultado" indicó.

Serbia, tercera del grupo K con 10 puntos tras Inglaterra (18 puntos) y Albania (11), recibirá a Inglaterra en Londres el 13 de noviembre y jugará su último partido de clasificación contra Letonia como local en Leskovac tres días después.