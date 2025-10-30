A solo días del inicio de la Copa Mundial Sub 17 de la FIFA Qatar 2025, la FIFA ha presentado a BOMA, un búho del desierto que será la mascota oficial del torneo.

Este ave simbólica no solo representa la sabiduría y la visión aguda, sino que rinde homenaje al legendario entrenador serbio Velibor “Bora” Milutinović, una figura clave en el desarrollo del futbol catarí y exdirector técnico de la Selección Mexicana en 1986.

BOMA llega en un momento épico: del 3 al 27 de noviembre, Qatar acogerá el primer Mundial Sub 17 con 48 selecciones, un formato ampliado que promete un ambiente festivo en el innovador complejo Aspire Zone de Doha. Las entradas ya están a la venta.

¿Qué significa el nombre de la mascota para la Copa del Mundo Sub 17 de Qatar 2025?

El nombre BOMA significa “búho” en árabe y es un guiño directo a Milutinović, quien dirigió a cinco selecciones distintas en Copas del Mundo consecutivas entre 1986 y 2002: México, Costa Rica, Estados Unidos, Nigeria e China.

Tras su retiro como técnico, se mudó a Qatar en 2009, donde ha actuado como consultor, mentor y embajador del futbol local. Contribuyó decisivamente en la candidatura que llevó a Qatar a organizar la Copa Mundial de la FIFA 2022™, y ha sido asesor en la Academia Aspire, cuna de talentos que han impulsado a la selección qatarí a clasificarse para la Copa Mundial de la FIFA 26 y a ganar la Copa de Asia de la AFC.

Boma the desert owl has swooped in as the FIFA U17 World Cup Qatar 2025™️ Official Mascot.#U17WC pic.twitter.com/9LrFCam1dj — The Supreme Committee for Delivery and Legacy (@RoadtoQatar_en) October 30, 2025

El búho del desierto encarna al ojeador, esa figura inadvertida pero esencial en el futbol.

Al igual que Milutinović, BOMA simboliza la experiencia y la inteligencia para detectar y fomentar promesas. Con su plumaje característico y unas gafas prominentes que resaltan su “ojo para el talento”, el ave representa la búsqueda global de futuras estrellas.

Este torneo ha lanzado al estrellato a leyendas como Gianluigi Buffon, Luís Figo, Xavi Hernández, Eden Hazard, Andrés Iniesta, Neymar, Ronaldinho, Son Heung-min y Francesco Totti.