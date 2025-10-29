El astro argentino, Lionel Messi, fue captado junto con el cantante Bad Bunny en Miami, Florida. Las imágenes de ambos se viralizaron en redes sociales.

De acuerdo a reportes, acudieron a una grabación. Y ya que ambos vistieron ropa de la marca Adidas, se especula que es una campaña publicitaria; especialmente porque patrocina tanto al futbolista, como al cantante.

Recientemente, Bad Bunny dio a conocer que coincidió con Lionel Messi; calificándolo como “tipazo, buena gente y callado”.

No sería la primera vez que ambos protagonizan un video de Adidas. Hace un año, en octubre del 2024, colaboraron para el anuncio de unos tenis.

Por lo pronto, "La Pulga" y el Inter Miami jugarán contra Nashville SC en los Play-Offs de la Major League Soccer (MLS). Mientras que, por su parte, a Bad Bunny le espera el show de medio tiempo en el Super Bowl LX.

