La selección de Argentina es el rival a vencer en el Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá. La actual campeona luce imparable de la mano de Lionel Scaloni en el banquillo, por lo que para muchos no es descabellado que puedan lograr el bicampeonato.

Esta será la última Copa del Mundo de Lionel Messi, por lo que desea despedirse a lo grande y conquistar su segundo trofeo de la FIFA, con lo que superaría a la leyenda de Diego Armando Maradona e igualaría a Daniel Passarella.

¿Cómo es la playera de Argentina para Mundial 2026?

En los últimos días se han desatados las filtraciones de los uniformes que usarán las selecciones durante el Mundial 2026. Una de las que más expectativas genera es la de Argentina, actual campeona del mundo.

Los aficionados de la Albiceleste quieren ver en acción a sus jugadores con las tres estrellas en el pecho en el máximo torneo de la FIFA y las nuevas imágenes enamoraron a los hinchas.

Recién de reveló que la playera argentina será muy clásica, con la innovación de que las franjas tendrán sombra negra y un difuminado de varias tonalidades azules que terminan con el clásico celeste.

El uniforme completo de Argentina para el Mundial 2026. Foto: Especial

En la parte de la nuca está el número 1893, fecha de la fundación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En la parte central tendrá el parche que lo avale como actual monarca en un tono dorado, mismo color del patrocinador del equipo.

Aunque lo que más ha gustado a los aficionados es el detalle del escudo. Como era de esperarse, aparecen las tres estrellas, pero tiene la novedad de que cada una tiene el año en el que se ganaron.

El short es en un tono azul marino y hasta el momento se desconoce si las calcetas serán blancas o en el mismo color que el short. Se espera que a mediados del próximo mes se presente la indumentaria de local de manera oficial.