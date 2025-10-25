El Mundial 2026 está cada vez más cerca y las expectativas por el campeonato que será organizado por México, Estados Unidos y Canadá aumentan cada día más, sobre todo por los detalles que se han ido revelando en internet.

Uno de los temas que más emoción crea son los uniformes que usarán las 48 selecciones que participen. Pese al hermetismo para que nadie los conozca hasta su presentación oficial, en redes sociales ya se conocen muchos de ellos.

Lee también Gilberto Mora fue minimizado por su actuación con México en el Mundial-Sub 20

¿Cómo es la playera de Argentina y Alemania?

Alessandro Del Piero fue invitado por la marca deportiva que patrocina al Mundial 2026, donde les presentaron en Nueva York en exclusiva el ‘Trionda’, balón que rodará durante la competencia.

No obstante, el exfutbolista italiano cometió un tremendo resbalón, ya que también fue testigo de todos los nuevos uniformes que la marca alemana diseño para las selecciones y tomó una foto que subió a redes sociales. Tras el regaño la eliminó, pero el daño ya estaba hecho.

Pese a que la imagen fue viral, la realidad es que se veían pocos detalles de las indumentarias. Dos de los que más llamaban la atención eran los de Argentina y Alemania, donde de las naciones favoritas a coronarse.

Recientemente en internet se dieron a conocer más a fondo las playeras de ambas selecciones, situación que ha dividido opciones en cuento al producto final que podrán tener los aficionados para apoyar en la Copa del Mundo.

En el caso del actual campeón, la Albiceleste usará una casaca con las clásicas franjas blancas y azules en varios tonos que se va difuminando, que serán acompañadas con un sombreado. En la parte de la nuca tiene el número 1893, año de la fundación de la AFA.

En el caso la Die Mannschaft esta será la última que usen con Adidas, marca que ha acompañado a la selección desde su fundación. El diseño es bastante similar al de Italia 90, con el que se coronaron ante los argentinos. Además, tiene una leyenda de despedida del patrocinador.