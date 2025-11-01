Cruz Azul: Vinculan a proceso a guardias de la UNAM tras fallecimiento de un aficionado en CU

Tras una maratónica audiencia que arrancó a las 8:00 horas en el Reclusorio Oriente, un juez de control resolvió vincular a proceso por homicidio calificado a cuatro vigilantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes son señalados como responsables de la muerte de Rodrigo Mondragón, seguidor del equipo de la Liga MX, Cruz Azul.

El fallo incluye prisión preventiva justificada y un plazo de 90 días para que la Fiscalía de la Ciudad de México consolide su carpeta de investigación.

Lee también: ¿Quiénes son los rivales de grupo del Tricolor Sub 17 en el Mundial de Qatar 2025?

Los hechos se remontan al sábado pasado 25 de octubre, minutos después de finalizar el duelo de futbol entre el conjunto de La Máquina y los Rayados Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.

Testimonios y dictámenes periciales indican que Mondragón fue sometido con una “llave china” en el área de estacionamiento, maniobra que impide una buena respiración por parte de la persona sometida, y esto habría provocado asfixia en Rodrigo Mondragón por ahorcamiento que derivó en su deceso.

El juez encontró elementos suficientes para atribuir participación directa a los cuatro imputados en este homicidio calificado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó pruebas suficientes para que el juzgador resolviera iniciar un proceso penal contra los vigilantes universitarios.

Con esta determinación, los cuatro elementos de seguridad involucrados recibirán una sanción y permanecerán en prisión mientras avanzan las investigaciones.

A las afueras del Reclusorio Oriente, familiares y amigos del joven se reunieron desde temprana hora para exigir justicia, portando mantas y pancartas para exigir justicia para el aficionado celeste