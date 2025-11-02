Edson Álvarez sufre dura entrada en Turquía: Fenerbahçe remonta 3-2 ante el Besiktas

El duelo de la Superliga de Turquía entre Beşiktaş y Fenerbahçe se vio sacudido por una polémica decisión arbitral que cambió el rumbo del encuentro.

Desde los primeros minutos del primer tiempo, la intensidad propia de este duelo de Estambul se hizo palpable, culminando en una jugada que encendió las alarmas en el mediocampo y obligó a la intervención del VAR.

El mexicano Edson Álvarez, pilar fundamental en el esquema del Fenerbahçe, fue el protagonista de una escalofriante acción.

¿Cómo fue la entrada que recibió Edson Álvarez en el partido ante el Besiktas?

Buscando el balón en el centro del campo, el canterano americanista recibió una entrada con excesiva fuerza que puso en serio riesgo su integridad física, reafirmando la dureza con la que se juega en una de las Ligas más pasionales de Europa.

La jugada tuvo lugar cerca del minuto 25, cuando Orkun Kokcu, jugador del Beşiktaş, se barrió de manera imprudente e impactó directamente al mediocampista mexicano. Tras la revisión exhaustiva en el VAR, el árbitro principal no dudó y mostró la tarjeta roja directa a Kokcu, dejando al conjunto local con diez hombres.

Así fue la entrada sobre 'El Machín'. FOTO: Captura

En ese momento, el Beşiktaş dominaba el marcador 2-0 y parecía encaminarse a una cómoda victoria ante su acérrimo rival. Sin embargo, la expulsión actuó como un revulsivo psicológico y táctico.

La superioridad numérica modificó por completo al encuentro, inyectando una dosis de oxígeno y esperanza al Fenerbahçe.

El "Fener" aprovechó de inmediato su ventaja en el campo. Apenas seis minutos después de la expulsión, el equipo visitante logró acortar distancias con un gol que reavivó sus aspiraciones.

La defensa del Beşiktaş, desajustada por la baja de su jugador clave, comenzó a mostrar grietas ante el embate ofensivo de su oponente.

El impulso anímico del Fenerbahçe fue imparable. Justo antes de que el árbitro señalara el descanso, el conjunto de Álvarez logró la hazaña de empatar el marcador a 2-2. Este espectacular regreso, impulsado por la expulsión de Kokcu, dejó un segundo tiempo completamente abierto y lleno de expectativa en el infartante clásico turco.

El clímax llegó al minuto 83, cuando Jhon Durán anotó el gol definitivo que selló el 3-2 a favor del Fenerbahçe.