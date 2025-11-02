El Estadio Ibn Battuta de Tánger fue testigo de la forma en que la Selección Mexicana Femenil Sub 17 selló su pase a las Semifinales del Mundial de la categoría en Marruecos, luego de superar 5-4 en la tanda de penaltis a escuadra de Italia, tras un empate 0-0 durante el tiempo reglamentario.

La gran protagonista del encuentro fue la guardameta Valentina Murrieta, quien detuvo tres lanzamientos desde los once metros: dos durante el partido y uno decisivo en la definición, convirtiéndose en la figura estelar de una noche memorable para el futbol mexicano.

La escuadra del timonel Miguel Gamero, que ha logrado encontrar un espectacular orden defensivo, se instaló entre los cuatro mejores combinados del torneo mundialista, compartiendo ese lugar de privilegio con Brasil, Corea del Norte y Países Bajos.

¡#𝐄𝐥𝐌𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐄𝐬𝐍𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨 y el pase a la 𝐒𝐞𝐦𝐢𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 también! 🚀🇲🇽



¡A seguir creyendo!✨💚#Sub17 pic.twitter.com/pYLc2WKuzz — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 2, 2025

Este último equipo será el siguiente rival de la Selección Mexicana Femenil Sub 17 al que enfrentará en la antesala del juego por el título.

El equipo europeo, que hace unas horas dejó en el camino a Francia en una larga y compleja tanda de penaltis con marcador de (6-7), también eliminó a Estados Unidos y repetirá un duelo con México, al que ya enfrentó en la etapa de grupos.

¿Cuándo jugará el Tri Femenil la Semifinal del Mundial Sub 17 ante Países Bajos?

El encuentro entre México y Países Bajos, correspondiente a la Semifinal del Mundial Sub 17 Femenil, se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre en punto de las 13:00 horas, y podrá ser seguido por la señal de ViX.

Mundial Sub 17 Marruecos 2025