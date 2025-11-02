Esta noche las Chivas cierran la Jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX con la visita a los Tuzos del Pachuca, firmes en su objetivo de mantenerse dentro de los primeros seis lugares que clasifican directo a la Liguilla.

A este partido, los dirigidos por Gabriel Milito llegaron ubicados en la sexta posición con 23 puntos, lejos de los 31 que tienen a Monterrey en el quinto lugar, pero una victoria esta noche alejaría al Rebaño de los Bravos de Juárez, que amenazan con arrebatarle el puesto en la última jornada.

Lee también: ¿Cómo fue que Juan Dosal cambió el futbol y al Toluca por la crónica deportiva en Televisa?

Sin embargo, más allá de lo que pudiera ocurrir en el terreno de juego del Estadio Hidalgo, las redes sociales de las Chivas causaron revuelo con un video que pronto robó la atención de los aficionados.

Y es que en la grabación se aprecia a un aficionado rojiblanco con un gran parecido a una de las estrellas del Rebaño.

¿Quién es el jugador de las Chivas que tiene un doble en las gradas?

Roberto Alvarado se ha convertido en una de las piezas fundamentales de las Chivas de Gabriel Milito.

El delantero de 27 años del Guadalajara es uno de los jugadores más queridos por la afición tapatía, pero no solo por su desequilibrante rendimiento dentro del campo, sino también por su gran humildad y carisma que lo ha hecho conectar al máximo con los aficionados.

Sin embargo, la tarde de este domingo, las Chivas presumieron en su cuenta de X un video donde aparece un seguidor del equipo tapatío que bien podría pasar por el 'Piojo' debido a su gran parecido.

Aparentemente en las gradas del Estadio Hidalgo, se ve al joven ataviado con una chamarra roja con el escudo de las Chivas, mientras está rodeado de otros aficionados, quienes comienzan a corear al apodo de Alvarado, al tiempo que el fan se quita la chamarra dejando al descubierto la playera rojiblanca con el numero de Roberto.

"En el terreno de juego y alentando al Rebaño Sagrado… ¡GRANDE, PIOJOOOO!", escribió la cuenta oficial de las Chivas junto al video, dejando claro que al interior del Rebaño sí existe el multiverso.

A continuación les dejamos el video y usted juzgue el parecido entre ambos personajes: