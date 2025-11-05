El presente de México es bastante complicado, debido a que son contados los futbolistas de gran calidad. Uno de ellos es Marcelo Flores, quien se formó en el Arsenal de Inglaterra y dejó buenas impresiones en sus primeros años como profesional.

Lamentablemente, hoy atraviesa un bache futbolístico que lo tiene relegado en la banda de Tigre y, por ende, no es considerado en la Selección Nacional, por lo que el Mundial 2026 se aleja para él. Sin embargo, el Chelo tendría una última posibilidad de disputar una Copa del Mundo, aunque no sea con los colores tricolores.

¿Marcelo Flores puede cambiar de selección?

Hace unos años tres países se estaban peleando por Marcelo Flores: Inglaterra, México y Canadá, debido a que la joya de la cantera de los Gunners contaba con esas nacionalidades.

Al final fue el combinado verde el que lo convenció, aunque el primer revés fue no contemplarlo para el Mundial de Qatar 2022. De ahí en adelante el nivel de Marcelo fue a la baja y ya no es considerado en las convocatorias nacionales.

La realidad es que Flores tenía imposible asistir al máximo torneo de la FIFA del próximo año, pero recientemente parece que verá la luz al final del túnel y tiene muchas posibilidades de disputarlo.

El cuadro de Canadá está convenciendo al jugador de 22 años para que cambie de selección ante FIFA, debido a que están interesados en que sea parte de la lista final para la Copa del Mundo.

Marcelo Flores fue convocado por última vez con México en 2024, aunque no disputó ningún minuto. Foto: Imago7

Al parecer el atacante de Tigres ya dio el ‘sí’ e incluso será convocado en esta los partidos de noviembre para que entrene con el resto de sus compañeros y se vaya acoplando al equipo mientras se realizan los trámites correspondientes.

Esto generó dudas entre los aficionados, debido a que Chelo ya había disputado un partido oficial con México en 2022, lo que hacía suponer que era imposible verlo con otra playera que no se la tricolor.

No obstante, Flores tiene el camino abierto para defender el escudo del equipo de la Hoja de Maple, debido a que en 2020 se modificó la regla de FIFA para poder cambiar de selección.

La norma dice que todo aquel jugador que disputó un máximo de tres juegos oficiales con una selección antes de los 21 años tiene la posibilidad de hacer el cambio de combinado, aunado a haber nacido en el territorio de la federación; que uno de sus padres biológicos o uno de sus abuelos haya nacido en dicho territorio o que haya vivido en el territorio requerido por cinco años.

En el caso de Marcelo Flores únicamente jugó ante Surinam en la Concacaf Nations League en 2002, por lo que todo parece indicar que para el Mundial 2026 estarán con Canadá.