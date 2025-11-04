Hace un par de años México, Inglaterra y Canadá se estaban peleando por Marcelo Flores, joven jugador que estaba brillando con las inferiores del Arsenal. El mediocampista tiene esas tres nacionalidades y debía elegir qué escudo representar, tomando en cuenta que Qatar 2022 estaba muy cerca.

Finalmente, ‘Chelo’ eligió a la Selección Nacional e incluso el Tata Martino lo convocó a la Concacaf Nationes League. Lamentablemente, lo dejó fuera de la convocatoria para la Copa del Mundo y posterior a eso únicamente sumó un par de partidos más en duelos de preparación.

Lee también Muestran cómo serán las nuevas butacas en el Estadio Azteca para el Mundial 2026

¿Marcelo Flores jugará para Canadá el Mundial 2026?

La selección de Canadá quiere hacer historia en su primer Mundial que va a organizar. Es por ese motivo que su entrenador, Jesse Marsch, tiene mucha presión encima y quiere juntar a jugadores de alta calidad.

Y el estratega del equipo de la Hoja de Maple volteó al futbol mexicano, con la intención de ‘robarse’ a una de sus joyas. Marcelo Flores se encuentra en un bache futbolístico complejo, por lo que dejó de ser titular en Tigres y se encuentra borrado de la Selección Mexicana.

Ese tema lo desean aprovechas los canadienses, quienes ya tuvieron contacto con ‘Chelo’ para que haga el cambio de combinado, asegurándole que tiene un lugar seguro para la Copa del Mundo 2026.

Según The Athletic del New York Times, el técnico de Canadá lo va a convocar para la Fecha FIFA de noviembre para que únicamente entrene y se vaya acoplando a lo que sería su nueva selección.

Marcelo Flores jugó un partido oficial con la Selección mexicana ante Surinam en 2022. Foto: Imago7

Se sabe que Flores ve con buenos ojos la posibilidad de estar en el Mundial 2026 con una de sus tres nacionalidades que posee, por lo que ya habría aceptado la propuesta para iniciar ante FIFA el cambio de selección.

Sin embargo, un impedimento sería que de los tres partidos que Marcelo Flores suma con México uno fue oficial en la Concacaf Nations League de 2022 ante Surinam, donde ‘Chelo’ falló un penalti al final del partido.