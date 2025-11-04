Así son las playeras que varias selecciones usarán en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, por lo que a menos de un año para que el campeonato máximo de la FIFA dé inicio, se están conociendo cada vez más detalles.

Pese a que ha tratado de ser herméticos con el tema de los uniformes que las distintas selecciones usarán en la Copa del Mundo, ha sido imposible evitar las filtraciones en redes sociales, como la más reciente, donde apareció la de la Selección Mexicana.

¿Cómo serán las playeras para Mundial 2026?

En los últimos meses ha sido imposible frenar las filtraciones en cuanto el tema de los uniformes que las 48 selecciones de van a poner para participar en la Copa del Mundo 2026.

Semanas atrás Alessandro Del Piero cometió un tremendo resbalón al publicar en una historia de Instagram todas las indumentarias de Adidas para la competencia; minutos después lo obligaron a borrarla, debido a que lo que les habían presentado durante un evento era privado.

En el caso de la playera de México se conoce ya muchos detalles, por lo que los aficionados ahora están a la espera de que se presente de manera oficial y eso podría ocurrir en la Fecha FIFA de este mes, la última del año.

No obstante, para calentar motores y aumentar las expectativas, una nueva filtración mostró todas las playeras que Adidas sacará con motivo del Mundial 2026, donde aparecen selecciones eliminadas como Chile, Venezuela y Perú, que quedaron sin posibilidades en la eliminatoria de Conmebol.

En la imagen que ronda las redes sociales aparecen en un tendedero 22 jerseys de diferentes selecciones, entre las que destacan las de Italia, Argentina, España, Alemania y Japón.

En la parte baja se ve la de la Selección Mexicana en el centro junto a la de Colombia. Hasta el momento se desconoce la fecha de presentación oficial, pero será este mes y hasta el próximo año harán lo propio con las de visita.