El Estadio Azteca hará historia el próximo año, debido a que será el único escenario que presumirá tres inauguraciones de un Mundial. Y para estar a la altura de este magno evento, el inmueble inició el año pasado su remodelación, por lo que a meses de que comience el torneo ya comienza a tomar forma.

En los últimos días se han estado filtrando muchos avances de la renovación del Coloso de Santa Úrsula. El más importante fue la construcción de una nueva grada, por lo que ahora se enfocan en los demás aspectos, como la colocación de las nuevas butacas.

¿Cómo serán las nuevas butacas del Estadio Azteca?

El Estadio Azteca, que a partir de su reapertura cambiará de nombre, está entrando en su etapa final de la remodelación para el Mundial 2026. Hace unos días mostraron la nueva grada y ahora se enfocan en la construcción de nuevos palcos y el terreno de juego.

No obstante, llamó mucho la atención un video en redes sociales, debido a que inició la colocación de las butacas en la parte alta del estadio. En las imágenes se alcanza a precias que serán en tono gris y blanco, algo que ya se había mostrado en el render de presentado con anterioridad.

En un principio se dijo que los nuevos asientos del Coloso de Santa Úrsula serían plegables, pero al menos en esta zona no sería así. Se especula que en las de mayor costo sí sean plegables, que apunta a que sean en las zonas bajas del inmueble.

En la parte alta del Estadio Azteca ya se colocaron las nuevas butacas. Foto: mariogomez1052

Esto significa el adiós del logo de Corona, patrocinador que por muchos años lució en el Coloso de Santa Úrsula. Aunque lo que más tristeza genera para los aficionados del América será que el escudo que se dibujaba con las butacas también desaparecerá con la remodelación.

De esta manera la remodelación del Estadio Azteca entra en su etapa final, por lo que en los próximos meses se verán más cambios significativos. Será en marzo cuando se entregue la obra terminada, ya que se agendó un partido de preparación ante Portugal de Cristiano Ronaldo, que servirá para la reapertura del escenario y ensayo previo al Mundial 2026.