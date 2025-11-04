El estadio Banorte deberá apresurar sus avances si quiere tener el recinto listo para recibir los partidos de preparación antes de que arranque el Mundial de 2026.

Se tiene previsto que a finales de Marzo, México reciba a Portugal, en un partido amistoso que significaría la reapertura del estadio Banorte (Estadio Ciudad de México durante el torneo).

A día de hoy, imágenes publicadas en redes sociales revelan el avance del coloso, a menos de cinco meses de que reciba su primer partido.

Lee también Selección Mexicana Femenil Sub-17: Horario y dónde ver EN VIVO las Semifinales del Mundial vs Países Bajos

¿Cómo va la remodelación del Estadio Banorte?

En la actualidad, las obras se encuentran tanto dentro como fuera del estadio, y así lo muestra en las siguientes imágenes de X, de @MXESTADIOS, de cómo marcha la remodelación.

Foto: @MXESTADIOS

Las imágenes permiten apreciar que la zona de la nueva grada de la planta baja ya está más definida, pues ahora se ven los accesos a la tribuna, la cual está situada justo arriba de los vestidores de los equipos.

Además. en la parte más alta del próximo estadio tres veces mundialista, ya empezaron con la colocación de las gradas. Tal como parece, son grises con algunas blancas. Se muestra también un color rojo en el render, por lo que al final quedaría un estadio color gris y rojo.

Foto: @MXESTADIOS

Avances al 1 de noviembre del 2025.

Estadio Azteca. pic.twitter.com/3F1IX7YAh8 — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) November 2, 2025

Lee también Mundial 2026: La fecha EXACTA del sorteo y el horario en el que se definirá la Fase de Grupos