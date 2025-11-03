Armando 'la Hormiga' González no para de marcar. El delantero mexicano alanzó los 11 goles en el Apertura 2025, en la victoria de las Chivas ante Pachuca (1-0).

Con sus recientes actuaciones, el atacante de 22 años de edad se ha consolidado como el '9' titular del Rebaño, en un plantel que cuenta con Alan Pulido y Javier Hernández.

Con su gol de zurda ante los Tuzos, Gonzáles igualó la marca de Chicharito como el delantero menor de 23 años con más goles en un torneo corto.

El exjugador del Real Madrid y Manchester United, consiguió también 11 dianas en el torneo de Apertura 2009.

A la Hormiga todavía le queda una jornada más para superar a Javier, y por ahora, comparte el liderato de goleo con Joao Pedro, de San Luis, y Paulinho, de Toluca.

en caso de que logre conquistar el título de goleo, se unirá a Alan Pulido, Javier Hernández y Omar Bravo como los campeones más recientes que ha tenido el Guadalajara.

¿La Hormiga González jugará el Mundial de 2026?

En una Selección Mexicana donde parece que Javier Aguirre ya tiene a sus dos delanteros preferidos para la Copa Mundial (Santiago Giménez y Raúl Jiménez), un perfil como el de González puede ser refrescante para encarar el torneo.

Sobre todo por el buen momento que atraviesa, y puede ser una válvula de escape ante la falta de gol que en ocasiones muestra el Tri.

