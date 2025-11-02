La Selección Mexicana Sub-17 logró clasificarse de manera histórica a las Semifinales del Mundial, celebrado en Marruecos, luego de vencer en tanda de penaltis a Italia (5-4), con una clara protagonista: Valentina Murrieta.

La guardameta tricolor fue la estrella en el compromiso ante las italianas al detener tres penaltis, dos en tiempo regular y otro más en la tanda luego de los tiempos extra. Atajadas que fueron la razón de la agónica clasificación de México.

¿Quién es Valentina Murrieta?

Nacida en Veracruz el 22 de octubre de 2007, Valentina Murrieta, es una joven futbolista, que actualmente juega para el club América, y que desde pequeña tenía claro que quería tener éxito en el balompié.

Recientemente, declaró para ESPN cómo fueron sus inicios en el deporte: “A mí nunca me dio miedo el balón, como entrenaba con niños, cuando llegué al América todo era mucho más fácil. Entonces, cuando subía con Primera, sí me costaba, porque no era la misma potencia, y me fui acoplando y ahí está”.

Valentina Murrieta Foto: Imago7

En esta misma interacción, la portera del Tri reveló quiénes son sus ídolos bajo los tres palos: “De más joven admiraba a Guillermo Ochoa y a Blanca Félix, opuestos los dos, de los equipos rivales, pero los seguía mucho”.

Hace seis meses, Murrieta festejaba un campeonato con las Águilas en la categoría Sub-19, y ahora, logró clasificar al equipo nacional a la Semifinal de la Copa Mundial. Sin duda un talento especial en la portería azteca.

