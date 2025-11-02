Como se sabe, este Mundial marcará un antes y después en la historia del certamen. Pues además de que se llevará a cabo en tres países distintos (México, Estados Unidos y Canadá), contará con 48 selecciones.

Otra de las novedades que tendrá esta edición, es el repechaje. Un mini torneo a jugarse en Monterrey y Guadalajara, y que repartirá los últimos dos lugares para la Copa del Mundo.

Conoce cuáles son las selecciones que podrían conseguir su clasificación al Mundial 2026 en esta Fecha FIFA / FOTO: AP

¿Cómo funciona el repechaje del Mundial?

En total, son seis selecciones las que pelearán por los últimos boletos para el torneo más prestigioso del futbol en Monterrey y Guadalajara. Una de Oceanía, una de Asia, una de África, una de Conmebol y dos de CONCACAF.

Ahora, los dos países que estén más arriba del ranking de la FIFA, clasificarán de manera automática a una final. Mientras que los otros cuatro, se enfrentarán entre ellos en juegos de eliminación directa para determinar a los otros dos finalistas.

Entonces, al final serán dos Finales (valga la redundancia), y el país que salga vencedor de esos dos partidos, se integrará a la Fase de Grupos de la Copa del Mundo de 2026.

La forma en la que se dividirán los partidos en ambas ciudades mexicanas serán: una Semifinal y una Final en cada estadio de Guadalajara y Monterrey.

Mundial 2026: ¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo se jugarán en el Estadio BBVA? / Foto: Imago7

