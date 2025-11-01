La Copa del Mundo de 2026 contará con un repechaje intercontinental que será distinto a lo que le conoce. La FIFA apostó por un mini torneo decisivo, que definirá a las dos últimas selecciones que asistirán al certamen.

Este repechaje será en México, con partidos en Monterrey y Guadalajara, que se jugarán en la ventana de la Fecha FIFA de marzo en 2026. Es decir, tres meses antes del arranque.

Mundial 2026: ¿Cuántos partidos de la Copa del Mundo se jugarán en el Estadio BBVA?

Funciona de la siguiente manera: En cada llave, los dos países con peor ranking FIFA se enfrentarán en una semifinal a partido único.

El ganador se medirá en la final del torneo con el cabeza de serie de la llave, determinado por su mejor ubicación en el ranking. Los vencedores de ambas finales se quedarán con los últimos dos boletos para la Copa del Mundo 2026.

¿Qué selecciones jugarán el repechaje para el Mundial 2026?

Hasta el momento, solo dos equipos han asegurado su presencia en la repesca: Nueva Caledonia, quienes aseguraron su plaza luego de perder ante Nueva Zelanda en las Eliminatorias de Oceanía.

Y Bolivia, quien se quedó con el séptimo puesto en las Eliminatorias de CONMEBOL.

Las otras cuatro plazas se repartirán entre distintas confederaciones: el ganador de la quinta ronda de la AFC (Asia), el ganador de la final de la segunda ronda de la CAF (África) y dos lugares para CONCACAF, que serán ocupados por los mejores segundos de la tercera ronda.

El Estadio Akron, casa de las Chivas, será una de las sedes del próximo Mundial 2026.

