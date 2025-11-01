Íñigo Borgio Cibrián es el único integrante de la Selección Mexicana Sub-17 que no juega en territorio nacional, y además, es una de las piezas clave en el sistema del Tri, y jugador a seguir en el Mundial de la categoría.

Borgio es un joven que fue 'descubierto' en el futbol español con nacionalidad mexicana. Se desempeña como mediocampista, en el Leganés de la Primera División Autonómica Juvenil de la Real Federación de Futbol Juvenil de Madrid.

En la temporada 2024-2025, sumó un total de 10 goles, por lo que llega al torneo con muchos ojos puestos en su futbol.

@multimediosdeportes SELECCIÓNMEXICANA I Íñigo Borgio Cibrián, mediocampista y único jugador de la selección sub 17 que milita en un club europeo: CD Leganés. ♬ sonido original - Multimedios Deportes - Multimedios Deportes

Incluso, se dice que Íñigo ha llamado la atención entre los clubes grandes de España, uno de ellos, el Real Madrid. Sin embargo, se dice que aún no hay un contacto real del club merengue con el entorno del jugador.

Este juvenil participará con México porque, pese a que su familia vive en España, y casi toda su vida la ha pasado allí, nació en la Ciudad de México.

Comenzó a estar en la mira del equipo nacional en 2024, y desde entonces, siempre ha sido considerado como una opción para integrar al Tri.

#Sub17 | ¡Los que se la rifan en la zaga! 🛡️



Seguimos con la parte dos: más defensas listos para dejarlo todo por México en el Mundial Sub-17. 🎮🇲🇽#ProyectoSelecciones💚🤍❤️ pic.twitter.com/sW10yQqi5E — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 31, 2025

