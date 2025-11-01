Mauricio Ymay, periodista mexicano, volverá a la que fue su casa durante años en los medios de comunicación, Televisa. Esto como refuerzo estrella para la Copa del Mundo de 2026.

Con esto, se sumará el equipo de la televisora de Emilio Azcárraga, para la cobertura ye levarán en la justa mundialista de México, Estados Unidos y Canadá.

Mauricio Ymay tuvo una emotiva despedida de ESPN antes de regresar a Televisa. Foto: Especial

Lee también Mundial 2026: ¿Qué selecciones podrían venir a México a jugar el repechaje del torneo?

Según informa el portal 'Marca', Ymay no sólo regresa como parte de los talentos, sino que tendrá nuevas responsabilidades en la empresa, y así aprovechar su experiencia obtenida a lo largo de su trayectoria.

El experiodista de ESPN, compartirá micrófonos nuevamente con David Faitelson, Gibrán Araige, Alex de la Rosa, Andrés Vaca y Ricardo Lavolpe, con el propósito de subir los números para la Copa Mundial.

La vuelta de Mauricio Ymay, viene con nuevos retos, pues no solamente cubrirá a Selección Mexicana, sino que también estará a cargo de los programas de debate de TUDN, ya que en ESPN demostró tener la experiencia suficiente para participar en este formato.

Durante siete años Mauricio Ymay estuvo trabajando en ESPN. Foto: Especial

David Faitelson le da la bienvenida a Mauricio Ymay a Televisa

"Bienvenido querido Mauricio Ymay. Será un honor volver a trabajar contigo... Nuestro equipo de selección de cara al Mundial 2026 se fortalece poderosamente: Gibrán Araige, Andrés Vaca, Miguel Layún, Ricardo Lavolpe, Tania Rincón y Alex de la Rosa", escribió el también ex de ESPN en sus redes sociales. cálida

Lee también Anderlecht confirma lesión del ‘Chino’ Huerta; ¿se pierde el Mundial 2026?