Gilberto Mora, referente de Xolos de Tijuana, sufrió una fractura en el entrenamiento de su equipo, que lo obligó a pasar por el quirófano, donde fue operado con éxito.

Ante las especulaciones que se generan de cara a su vuelta a las canchas, el director técnico del equipo, Sebastián Abreu, declaró después de la derrota ante Pumas (4-1) el tiempo estimado de recuperación para Mora.

¿Qué dijo Sebastián Abreu sobre la lesión de Gilberto Mora?

Acerca de la ausencia de 'Gil', quien tuvo que ser operado por la fractura en la mano, Sebastián Abreu reveló la fecha exacta en la que podrá volver a jugar.

“Lo de Gil… el 10 [de noviembre] ya está para poder entrenar normal; para el Play-In, va a estar en condiciones”, compartió el entrenador uruguayo.

Gilberto Mora, en un partido de los Xolos de Tijuana. FOTO: Imago7

Además, aprovechó para dejar en claro que el Tijuana no depende exclusivamente de Morita, ya que es un conjunto que apuesta por el colectivo.

“Cinco partidos no lo tuvimos, cuando se fue a Selección, y ganamos de manera contundente. Hoy perdimos y no estuvo Gil… no pasa por un jugador, sabiendo la importancia que tiene, [con él] se incrementa el poderío, pero nuestro equipo es de funcionamiento, no de individualidades; tiene un funcionamiento para poder jugar independientemente de las características de los que estén en cancha”, aseguró el charrúa.

