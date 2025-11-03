La Selección Mexicana Femenil, consiguió un histórico y cardiaco pase a las semifinales del Mundial Sub-17, que se juega en Marruecos, tras vencer a Italia en tanda de penaltis, 5-4.

La gran figura del encuentro fue la guardameta , quien detuvo tres lanzamientos desde los once metros: dos durante el partido y uno decisivo en la definición.

Valentina Murrieta Foto: Especial
El equipo dirigido por Miguel Gamero, ha conseguido una identidad de juego clara, sólida defensa, y ya se instaló entre las cuatro mejores selecciones del certamen, acompañada de Brasil, Corea del Norte y Países Bajos.

Por su parte, las neozelandesas, también consiguieron su pase a las semis desde los once pasos, luego de una larga tanda ante Francia (7-6), y ahora encarará a México, al igual que la fase de grupos.

En aquel compromiso, las jugadoras aztecas vencieron por la mínima a Países Bajos, con un solitario gol de Citlali Reyes al minuto 87.

México sufrió, pero derrotó a Países Bajos en su segundo partido del Mundial Sub-17. Foto: @Miseleccionfem
¿Cuándo jugará el Tri Femenil la Semifinal del Mundial Sub 17 ante Países Bajos?

El encuentro entre México y Países Bajos, correspondiente a la Semifinal del Mundial Sub 17 Femenil, se jugará el próximo miércoles 5 de noviembre en punto de las 13:00 horas, y se podrá disfrutar a través de las señales de ViX.

  • México vs Países Bajos
  • Día: Miércoles 5 de noviembre
  • Hora 13:00 hrs
  • Transmisión: ViX

