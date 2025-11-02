Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, los aficionados esperan ansiosos por actualizaciones de cara al torneo. Fechas, horarios, novedades en la plantilla, y, evidentemente, uniformes.

Los jerseys son parte de lo que te hace sentir más identificado con tu selección cuando torneos de suma importancia se llevan a cabo. Ahora, ya se da por hecho el diseño de la camiseta que usará el Tri en unos cuantos meses.

¿Cuál será el uniforme de la Selección Mexicana para el Mundial del 2026?

De acuerdo con una cuenta de X (antes Twitter), que usualmente acierta y filtra uniformes de todos los equipos del mundo, este sería la vestimenta oficial que portarán los jugadores dirigidos por Javier Aguirre.

🇲🇽 OFFICIAL PICS - Mexico World Cup 26™ Home. pic.twitter.com/3HEyvFSVAw — Opaleak (@opaleak) November 2, 2025

Como se aprecia en las fotos de la publicación, el Tri rendiría homenaje al uniforme que llevaron al Mundial de Francia 1998, con el calendario azteca en medio, aunque con algunos detalles nuevos.

Por ejemplo, las líneas blancas y rojas que adornan el cuello y las mangas de la camiseta, mientras que el short sería blanco, con detalles tricolores.

Este será el uniforme de local de la Selección Mexicana para el Mundial 2026. Foto: Especial

Asimismo, las calcetas serían rojas, lo que terminaría por cumplir justamente con los colores de la bandera del país: verde, blanco y rojo.

A falta de que la Selección o Adidas lo hagan 100% oficial, todo parece indicar que este diseño será el definitivo, para la camiseta de local.

