David Faitelson reveló fecha en la que México estrenará el uniforme para el Mundial 2026

La Selección Nacional está atravesando un bache futbolístico, justo a unos cuantos meses de que arranque el Mundial 2026, donde México será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá, el panorama se está complicando.

Las expectativas se han ido diluyendo entre los aficionados debido al desempeño del Tricolor, que apenas el sábado pasado fue goleado 4-0 por Colombia. No obstante, se espera que el mes entrante con la presentación del uniforme que usarán en la Copa del Mundo cambie radicalmente el ánimo.

¿Cuándo se presenta la playera de México?

Los seguidores del Tricolor tienen pocas expectativas a menos de un año del Mundial 2026. El desempeño de los jugadores nacionales ha resultado paupérrimo cuando juegan contra selecciones bien rankeadas, donde han sufridos goleadas que generan muchas dudas sobre el trabajo de Javier Aguirre.

Sin embargo, parece que como si se tratara de una estrategia de marketing, intentarán que con el tema de los uniformes los resultados deportivos queden atrás y los aficionados se enfoquen en la innovadora indumentaria.

Pese a que no se ha hecho oficial, ha habido infinidad de filtraciones de cómo será el jersey del Tri para la Copa del Mundo, que está inspirada en la que se utilizó en Francia 1998.

Davis Faitelson anunció en su programa de TUDN llamad ‘Sin Censura’, que ya hay fecha para que los fanáticos conozcan la casaca nueva. El partido elegido será ante Paraguay del próximo mes.

Esta será la playera que usará México en le Mundial 2026. Foto: Especial

México enfrentará a Uruguay y Paraguay en la última Fecha FIFA del año. Será ante los guaraníes en el Alamodome de San Antonio, Texas, el siguiente 18 de noviembre donde los jugadores estrenarían el uniforme.

Faitelson lamentó que se esté utilizando el mercado de mexicanos en Estados Unidos para sacar provecho, aunque al final reconoció que la Selección Mexicana se ha convertido en un producto comercial.

"Al final del día, la Selección Mexicana es un negocio y aquellos que están detrás de ella la ven como dinero", dijo el comentarista de Televisa.