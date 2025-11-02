Con un gol solitario de Strahinja Pavlović, el AC Milán venció a la Roma (1-0) este domingo. Además, lograron este triunfo sin dos de sus referentes en ataque, Christian Pulisic y Santiago Giménez, quien no fue convocado para este compromiso.

Los rossoneros lograron imponerse a la Loba, y con esto se ubicaron en la tercera posición de la Serie A, con 21 puntos, a uno del Napoli, quien lidera momentáneamente el campeonato.

¿Por qué Santiago Giménez no jugó con el Milán?

Previo al inicio del duelo, el director técnico del equipo, Massimiliano Allegri, reveló la razón por la que decidió no convocar al canterano de Cruz Azul.

De acuerdo con el estratega italiano, la ausencia de Santi Giménez se debe a que aún no se recupera de una molestia que presentó en el tobillo derecho.

Santiago Giménez con el AC Milán Foto: AP

"Respecto a Santi Giménez tiene un problema en el tobillo, así que veremos hoy (sábado) si se une al equipo o regresa contra Parma”, declaró.

El próximo partido del Milán es el sábado 8 de noviembre contra el Parma, y ahí podría volver a las canchas el delantero de la Selección Mexicana. Esta temporada, el 'Bebote' aún no tiene goles ni asistencias en Serie A.

