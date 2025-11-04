La Copa del Mundo de 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, marcará un antes y un después en la historia del certamen. Pues además de jugarse pro primera vez en tres países distintos, contará con 48 selecciones participantes.

A siete meses del pitazo inicial que se dará en el Estadio Banorte, los últimos detalles se afinan cada vez más. Por ejemplo, el sorteo. El orden que dictaminará los partidos que millones de aficionados en todo el mundo presenciarán.

Afición Mexicana en el Mundial de Rusia 2018 Foto: Imago7

Lee también Selección Mexicana Femenil Sub-17: Horario y dónde ver EN VIVO las Semifinales del Mundial vs Países Bajos

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial de 2026?

La FIFA decidió que el viernes 5 de diciembre será la fecha definitiva para llevar a cabo el evento, a las 10 am (Horario del Centro de México). Allí se definirá el camino que tendrá la Selección Mexicana para los primeros tres duelos del torneo.

Pese a que México contará con el partido inaugural del torneo, no recibirá el sorteo, ya que este se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C, Estados Unidos.

🏆 Todo está listo.

🌟 Sorteo de la de la FIFA 26™️

🗓️ 5 de diciembre

🌎 Washington, Estados Unidos

📍The Kennedy Center#Somos26 | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/V8NljQCrr3 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) August 25, 2025

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. En total, serán 104 partidos. Cada vez falta menos para el torneo más importante del mundo de futbol.

Lee también Cristiano Ronaldo encendió el debate de quién es el mejor del mundo: "¿Messi? No estoy de acuerdo"