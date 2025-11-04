La de 2026, en México, Estados Unidos y Canadá, marcará un antes y un después en la historia del certamen. Pues además de jugarse pro primera vez en tres países distintos, contará con 48 selecciones participantes.

A siete meses del pitazo inicial que se dará en el Estadio Banorte, los últimos detalles se afinan cada vez más. Por ejemplo, el sorteo. El orden que dictaminará los partidos que millones de aficionados en todo el mundo presenciarán.

Afición Mexicana en el Mundial de Rusia 2018 Foto: Imago7
Afición Mexicana en el Mundial de Rusia 2018 Foto: Imago7

Lee también

¿Cuándo y a qué hora es el sorteo del Mundial de 2026?

La FIFA decidió que el viernes 5 de diciembre será la fecha definitiva para llevar a cabo el evento, a las 10 am (Horario del Centro de México). Allí se definirá el camino que tendrá la Selección Mexicana para los primeros tres duelos del torneo.

Pese a que México contará con el partido inaugural del torneo, no recibirá el sorteo, ya que este se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C, Estados Unidos.

El Mundial se jugará del 11 de junio al 19 de julio de 2026. En total, serán 104 partidos. Cada vez falta menos para el torneo más importante del mundo de futbol.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Tatiana Flores deslumbra a sus seguidores con su disfraz de Halloween: "¿Puedo ser tu vaquerita?"

Lo viral

Tatiana Flores deslumbra a sus seguidores con su disfraz de Halloween: "¿Puedo ser tu vaquerita?"
¡En Chivas sí existe el multiverso! El Rebaño presume al doble del 'Piojo' Alvarado

Lo viral

¡En Chivas sí existe el multiverso! El Rebaño presume al doble del 'Piojo' Alvarado