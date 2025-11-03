Este martes se publicará la entrevista que el periodista británico Piers Morgan llevó a cabo con Cristiano Ronaldo, con quien mantiene una buena relación y ha entrevistado en múltiples ocasiones. Esta vez, en el avance de esta nueva conversación, se ve cómo el 'Bicho' es cuestionado por ver quién es el mejor futbolista de la historia y el portugués respondió con un dardo directo a Lionel Messi, su eterno rival.

"¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde", responde el actual futbolista del Al Nassr, fiel a su estilo.

Lee también Estrella de ESPN confiesa sentirse identificado con Chivas y asegura que "le vale" el América

Al final del video Cristiano cierra con un "soy perfecto" entre risas; sin embargo, como es costumbre, la actitud del astro portugués dividió opiniones entre quienes señalan que es engreído y quienes destacan que ese tipo de mentalidad es la que lo llevó a conseguir todos sus éxitos.

The world's most famous footballer, in the most personal interview of his life...



Cristiano Ronaldo speaks to Piers Morgan - part one out tomorrow at 2pm (UK).



📺 https://t.co/QR11ywsANx@Cristiano | @piersmorgan pic.twitter.com/jF5xAqNAIj — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 3, 2025

Entre otras cosas, Morgan le consultó sobre su relación con Wayne Rooney, excompañero en el Manchester United, que opinó que Messi era superior pero Cristiano dijo: "No me supone ningún problema".

Además, se ve que en la entrevista Cristiano habla sobre su relación amorosa, sus pronósticos sobre el campeón de la Premier League, cuánto dinero tiene en su cuenta de banco y por qué le regaló una camiseta de Portugal a Donald Trump pidiendo por la paz mundial.

Lee también Estos serían los rivales de México en la Copa del Mundo de 2026 según la inteligencia artificial