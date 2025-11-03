El sorteo de la fase de grupos para el Mundial de 2026 está a un mes de realizarse. El 5 de diciembre se determinará el orden y rivales de cada país para el esperado certamen internacional.

En el caso de México, se aseguró un cupo en el bombo 1 por ser anfitrión del torneo, junto a Estados Unidos y Canadá. Gracias a la predicción de la Inteligencia Artificial, se revelaron los posibles cruces que enfrente el Tri en esta instancia.

¿Cuál fue la predicción de Chat Gpt para México en el Mundial 2026?

El primer rival para los dirigidos por Javier Aguirre, sería Alemania, justo como en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Pues Chat gpt cree que los teutones estarán ubicados en el bombo 2.

Alemania cae ante Eslovaquia en la primera jornada de las Eliminatorias de la UEFA / Foto: EFE

Después, aunque hoy por hoy se ubican en el bombo 2, Chat gpt piensa que Japón será rival de México, proveniente del bombo 3. La inteligencia describe a los asiáticos como un equipo ordenado, con ritmo, y un hueso duro de roer.

Por último, el sector del Tri lo cerraría Cabo Verde, país africano que jugará la primera Copa del Mundo de su historia. Un rival del cual no se tienen muchos datos, pero que le tocaría a los jugadores mexicanos describirlo.

Conoce dónde juegan los futbolistas de Cabo Verde que lograron la clasificación histórica al Mundial 2026 / FOTO: EFE

Así pues, de acuerdo con lo analizado por la IA, el Grupo de México, quedaría de la siguiente manera:

México

Alemania

Japón

Cabo Verde

¿Cómo, cuándo y dónde se realizará el sorteo del Mundial 2026? FOTO: Especial

